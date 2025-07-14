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18:50, 14 июля 2025Бывший СССР

Украинцы надели сомбреро и пригласили латиноамериканцев в ВСУ

В Минобороны Украины надели сомбреро и пригласили в ВСУ латиноамериканцев
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Минобороны Украины опубликовало в TikTok видео, в котором ведущая надела сомбреро и приглашала латиноамериканцев вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Мы ищем сильных и смелых людей на боевые и небоевые должности», — рассказала ведущая в видео.

Девушка подчеркнула, что украинская армия — одна из самых сильных армий в Европе, и пригласила вступать в ряды ВСУ.

Ранее военный эксперт Ян Гагин раскрыл прошлое иностранных наемников из Латинской Америки. Он подчеркнул, что многие из них, которые служат в рядах ВСУ, имеют уголовное прошлое.

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