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15:10, 11 июля 2025Бывший СССР

Раскрыто прошлое иностранных наемников ВСУ

Гагин: Наемники из Латинской Америки имеют уголовное прошлое в родных странах
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Многие наемники из Латинской Америки, которые служат в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), имеют уголовное прошлое. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал военный эксперт Ян Гагин.

«Есть и серьезные бойцы, которые, видимо, раньше участвовали в бандитских группах или служили в армии. Но есть и большое количество искателей приключений или бегунов от уголовной ответственности в своей стране», — заявил он.

Эксперт отметил низкий уровень квалификации мобилизованных украинских военных. По его словам, в ВСУ чаще всего попадают пожилые люди, преимущественно из небольших деревень.

Ранее спикер Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Виталий Саранцев заявил, что ВС России наносят удары по военкоматам Украины, для того чтобы сорвать процесс мобилизации. Утром, 11 июля российские военные нанесли удар по военкомату в Одессе.

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