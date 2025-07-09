На Украине нашли причину ударов России по военкоматам

Саранцев: Россия наносит удары по военкоматам Украины, чтобы сорвать мобилизацию

Вооруженные силы (ВС) России наносят удары по военкоматам Украины для того, чтобы сорвать процесс мобилизации. Такое заявление сделал спикер Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Саранцев, передает The Washington Post.

«Их цель — сорвать мобилизационные процессы в нашей стране. Они пытаются посеять сомнения и страх среди граждан», — высказался он.

В публикации издания отмечается, что после трех лет боевых действий призыв на военную службу — сложная задача и многие стремятся избежать мобилизации.

Ранее руководитель «Центра противодействия дезинформации» при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что украинцы сами передали ВС России через специализированные боты координаты ТЦК (ТЦК, украинский аналог военкоматов), которые позднее использовались для ударов по ним.