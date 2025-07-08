На Украине обвинили соотечественников в отправке ВС России координат ТЦК

Коваленко: Украинцы отправили ВС России координаты для ударов по ТЦК

Украинцы сами передали Вооруженным силам (ВС) России через специализированные боты координаты территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), которые позднее использовались для ударов по ним. Об этом сообщил руководитель «Центра противодействия дезинформации» при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Фиксировались случаи, когда украинцы посылали информацию во вражеские боты. Это подтверждено. Но все эти лица уже идентифицированы как врагом, так и нашими спецслужбами», — сказал Коваленко.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинцы начали передавать России данные об адресах ТЦК, чтобы Российская армия могла нанести по ним удар. По его словам, ТЦК выполняют функцию карательного органа, отлавливающего украинских мужчин на улицах для отправки на фронт.