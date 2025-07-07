Балицкий: Жители Украины начали передавать России данные об адресах ТЦК

Украинцы начали передавать России данные об адресах территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), чтобы Российская армия могла нанести по ним удар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, ТЦК выполняют функцию «карательного органа», отлавливающего украинских мужчин на улицах для отправки на фронт. Глава региона отметил, что удары по ТЦК стали возможны благодаря «информированию от тех, кто остается на временно оккупированных киевскими нацистами территориях».

В подтверждение слов Балицкого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» привел скриншоты комментариев из украинских пабликов. Новости об ударах по ТЦК сопровождаются радостными возгласами: «молодцы», «наконец-то», «заслужили».

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник назвал причину ударов по ТЦК. «Вооруженные силы России только облегчили жизнь людям, которые живут на Украине», — отметил депутат.