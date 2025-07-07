Депутат Колесник: Ударами по ТЦК ВС России облегчают жизнь украинцам

Ударами по украинским военкоматам Вооруженные силы (ВС) России только облегчают жизнь простым украинцам, сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по территориальному центру комплектования (ТЦК), уничтожив около 35 военных. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщает Telegram-канал Shot.

«Ударами по ТЦК Вооруженные силы России только облегчили жизнь людям, которые живут на Украине. Как ни странно, многие жители этой страны воодушевленно встречали уничтожение военкоматов российскими силами», — отметил депутат.

Колесник отметил, что в ТЦК служат военные, которые боятся рисковать своей жизнью на фронте, а потому занимаются отлавливанием людей на улицах. Он также указал, что удары по военкоматам хоть и поддержат местных жителей, но не смогут сорвать насильственную мобилизацию на Украине.

Ранее Сухопутные войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что ВС России поразили областные ТЦК в Харькове и подконтрольном Украине городе Запорожье. Также ВСУ признали наличие пострадавших среди сотрудников военкомата в обоих городах.