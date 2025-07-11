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10:33, 11 июля 2025Бывший СССР

Стало известно об ударе по военкомату в Одессе

Shot: «Герани» уничтожили подземное управление Одесского ТЦК
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В Одессе был нанесен удар по территориальному центру комплектования (ТЦК; аналог военкоматов на Украине). Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Одессе был прилет по ТЦК, сообщают местные паблики», — говорится в сообщении. Уточняется, что, предположительно, удары были нанесены беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, Telegram-канал Shot сообщает, что подземное управление Одесского ТЦК было уничтожено на территории завода «Стальканат». Отмечается, что все помещения разрушены и завалены бетонными балками.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинцы начали передавать России данные об адресах территориальных центров комплектования, чтобы Российская армия могла нанести по ним удар. По его словам, ТЦК выполняют функцию «карательного органа», отлавливающего украинских мужчин на улицах для отправки на фронт. Глава региона отметил, что удары по ТЦК стали возможны благодаря «информированию от тех, кто остается на временно оккупированных киевскими нацистами территориях».

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