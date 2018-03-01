Профессор подметила различие мужчин и женщин и разгневала студентов

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В США несколько студентов сорвали лекцию о гендерном разнообразии из-за слов профессора биологии о различиях между мужчинами и женщинами. Об этом сообщило издание The Dailywire.

Мероприятие под названием «Нам нужно поговорить о разнообразии» проходило в Портлендском университете 17 февраля. В нем приняли участие профессор биологии Хизер Хейинг (Heather E. Heying) и Джеймс Деймор, бывший сотрудник Google, уволенный в августе за «увековечение гендерных стереотипов».

Биолог отметила, что считает странной позицию, что биологический пол человека, как и понятие гендера (восприятия пола) может измениться в ходе эволюции. Она заявила, что анатомия и физиология мужчин и женщин различаются вне зависимости от того, что думает об этом общество. После этих слов девушка с короткими зелеными волосами поднялась и начала шуметь. Хейзер продолжила: «Вы можете обижаться, но это правда. У мужчин и женщин разный рост, разный объем мышечной массы, по-разному откладывается жир. И мозг тоже работает по-разному».

В ответ на это протестующие покинули аудиторию и вывели из строя аудиосистему, так что лектор не смогла продолжить выступление. Протестующие, которых увела полиция, заявили, что у Хейзер «промыты мозги», а один из них отметил, что «не собирается слушать фашистские высказывания».

Однако когда их увели, круглый стол продолжился, но спикерам пришлось выступать без микрофонов. Экспертов поддержали бурными аплодисментами.

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