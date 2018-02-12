Супермаркет посмел нарисовать женщин на тележках и поплатился

Британская сеть супермаркетов была вынуждена поменять инструкции на тележках после многочисленных жалоб на сексизм. Об этом сообщило издание The Sun.

Гнев женщин вызвали схематические изображения на ручке тележки силуэта в платье. По их словам, это поддерживает стереотип о том, что только женщина должна ходить за продуктами и смотреть за детьми. По данным издания, скандал начался с опубликованного 10 февраля некой женщиной из Манчестера поста в Twitter. Сейчас пост удален.

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Саманта Ренни (Samantha Rennie), исполнительный директор британского фонда «Роза», созданного в поддержку прав девочек и женщин, отметила, что инструкции кажутся ей «странными». «Казалось бы, это мелочь, но она укрепляет стереотипную идею, что женщина отвечает за покупку продуктов», — подчеркнула она.

Мэтт О'Коннор (Matt O'Connor) из правозащитной группы «Отцы за справедливость» заявил, что магазин должен немедленно «прекратить гендерный апартеид».

Тем не менее в социальных сетях не все согласны с тем, что проблема является важной, а пользователь @Jeremy Corbyn и вовсе назвал возмущающихся людей «идиотами, ворующими ваш кислород».

Представитель сети супермаркетов отметил, что инструкции на тележках уже начали менять — на 20 тысячах тележек поместили новую наклейку с силуэтом человека в штанах. «Мы рады видеть в нашем магазине всех, поэтому мы начали менять инструкции, чтобы сделать их гендерно-нейтральными», — добавил он.

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