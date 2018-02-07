Раков-мутантов признали иконами феминизма

Сторонники феминистического движения бурно отреагировали на исследование немецкого ученого Френка Лико (Frank Lyko), изучившего популяцию самок мраморных раков.

В статье The New York Times специалист объяснил, что этот вид раков по-своему уникален: все его представители — асексуальные самки, способные к самовоспроизведению посредством партеногенеза. Вид впервые был обнаружен на немецком рынке в 1990-х годах: тогда он был популярен среди аквариумных поклонников. Раньше ученые считали самок подвидом мраморного рака, но позднее дали им отдельное название Procambarus virginalis.

Целый вид раков женского рода, не нуждающихся в мужчинах для воспроизведения, восхитил феминисток.

«Раки-мужененавистницы вселяют в меня надежду», — написала пользовательница Twitter под ником @grapecranberry. «Когда то же самое сделают люди??? Мужчины — мусор», — присоединилась другая феминистка.

«Девчонки, нам нужно срочно понять, как эти раки сделали это. Женщины, объединяйтесь. Пока, мужчины», — резюмировала еще одна активистка.

Феминистки начали бурно обсуждать, как «армия независимых раков» сможет противостоять мужчинам в реальной жизни. Многие признали мраморных раков «иконами современного феминизма».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!