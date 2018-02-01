Феминисток пристыдил скандал вокруг картины с голыми нимфами

Манчестерская художественная галерея убрала из экспозиции картину Джона Уильяма Уотерхауса «Гилей и нимфы». Решение породило волну критики, пишет BBC News в четверг, 1 февраля.

Полотно изображает нескольких обнаженных молодых девушек. По словам куратора Клэр Ганнауэй, музей пытался начать дискуссию о том, как воспринимать классическое искусство в эпоху феминизма, политкорректности и новых ценностей.

Она подчеркнула, что «то, что сделала галерея, — это не цензура». Музей призвал посетителей писать свое мнение на стикерах и приклеивать на освободившееся место на стене.

«Феминизм сошел с ума! Мне стыдно быть феминисткой», — говорится на одной из таких записок. Гости галереи также призвали администрацию сочетать современное искусство, провозглашающее новые ценности, с классикой, а не убирать произведения из соображений политкорректности.

В музее отметили, что это временный шаг и картина английского художника скоро вернется в экспозицию.

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