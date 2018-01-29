Россиянин помешал художнику творить и умер

Омский художник задержан по подозрению в убийстве друга, помешавшего ему творить. Об этом в понедельник, 29 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Инцидент произошел 26 января в селе Трусовка. Двое мужчин проводили вечер в доме у одного из них: хозяин мирно писал картину, а гость хлопотал на кухне. Ссора вспыхнула, когда дошло до чистки картошки и гость начал расспрашивать, сколько готовить на ужин.

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«Когда потерпевший в очередной раз позвал подозреваемого, последний, возмущаясь бестолковостью друга и тем, что у него из-за этого постоянно засыхает кисть, взял нож и ударил потерпевшего в бедро. После этого мужчина вызвал скорую помощь, но друг скончался до ее приезда», — рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Вспыльчивый художник задержан и заключен под стражу. Отмечается, что он только в декабре 2017 года освободился из мест лишения свободы. В общей сложности он пробыл в колониях 19 лет.

В ноябре прошлого года в Омской области задержали мужчину, зарубившего топором свою гостью. На допросе он объяснил, что женщина постоянно ругалась и тем самым мешала ему спать.

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