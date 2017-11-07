Сибиряк зарубил топором мешавшую ему спать гостью

В селе Кабырдак Тюкалинского района Омской области 35-летний местный житель зарубил топором гостившую у него 55-летнюю женщину. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР) во вторник, 7 ноября.

По версии следствия, после распития алкоголя погибшая мешала мужчине спать и надоела ему своей руганью. «Желая успокоить знакомую, подозреваемый, стал наносить топором удары шумевшей женщине, а когда она перестала кричать, лег спать», — отмечено в сообщении.

Преступление совершено 5 ноября. В настоящее время следователи собираются обратиться в суд с ходатайством о заключении селянина под стражу до окончания расследования дела об убийстве (статья 105 УК).

В октябре петербуржец получил 19 лет лишения свободы за убийство бывшей жены и тещи. Мужчина забил женщин кухонным молотком для отбивания мяса на почве личной неприязни, а затем похитил деньги и вещи из квартиры потерпевших.