Забивший молотком бывшую жену и тещу петербуржец получил 19 лет колонии

Петербургский городской суд приговорил местного жителя к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство бывшей жены и ее матери кухонным молотком, а также кражу их вещей и денег. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Как установил суд, мужчина в декабре 2016 года в квартире одного из домов на улице Братьев Радченко на почве личной неприязни к бывшей жене пять раз ударил ее по голове кухонным молотком для отбивания мяса.

«От телесных повреждений женщина скончалась. После этого подсудимый, чтобы скрыть совершенное им убийство бывшей жены, нанес ее матери восемь ударов тем же молотком в область головы, отчего наступила смерть потерпевшей», — отмечается в сообщении.

Как уточняет ведомство, затем подсудимый похитил деньги и имущество убитых на общую сумму более 120 тысяч рублей. Мужчина признан виновным по статьям «Убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление» и «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба».

9 октября стало известно, что в Республике Саха (Якутия) силовики задержали 34-летнего мужчину, 13 лет находившегося в розыске за убийство, совершенное на Ставрополье. По данным следствия, ночью 25 мая 2004 года грабитель забрался в дом пенсионера в поселке Шаумяновском и забил гвоздодером до смерти спящего хозяина. Похитив шесть тысяч рублей, преступник скрылся.