Убивший пенсионера гвоздодером 13 лет назад ради шести тысяч нашелся в Якутии

В республике Саха (Якутия) силовики задержали 34-летнего мужчину, 13 лет находившегося в розыске за убийство, совершенное в Ставрополье. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщила пресс-служба управления СК по Ставропольскому краю.

По данным следствия, ночью 25 мая 2004 года грабитель забрался в дом пенсионера в поселке Шаумяновском и забил до смерти спящего хозяина гвоздодером. Похитив шесть тысяч рублей, преступник скрылся.

Следователи располагали дактилоскопической картой предполагаемого убийцы. С целью установления его местонахождения были поставлены на контроль родители подозреваемого, проживающие в Якутии и сестры в Ростове-на-Дону.

«В 2017 году в день рождения матери обвиняемого с одного и того же телефонного номера были произведены телефонные звонки его сестрам и родителям. Благодаря проведенному анализу телефонных переговоров, было установлено предположительное местонахождение обвиняемого на территории Республики Саха (Якутия)», — говорится в сообщении СК.

Оперативники проверили мужчину, использующего телефон, с которого были осуществлены звонки. В частности, его отпечатки пальцев сравнили с дактилоскопической картой обвиняемого, и они абсолютно совпали.

Задержанный этапируется из Якутии в Ставрополь для дальнейшего расследования.