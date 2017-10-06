Продавшую квартиру москвичку нашли мертвой в комоде

Жительницу Москвы нашли мертвой после того, как она совершила сделку по продаже квартиры. Об этом в пятницу, 6 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По словам Ивановой, во время осмотра квартиры на улице Аллея Жемчуговой сотрудники правоохранительных органов обнаружили в комоде тело бывшей хозяйки.

«При визуальном осмотре были обнаружены признаки насильственной смерти в виде черепно-мозговой травмы», — сказала представитель столичного управления СКР. Подозреваемые в совершении преступления задержаны.

По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, к стражам порядка обратились родственники погибшей, встревоженные тем, что она долго не выходила на связь. Тело женщины 1966 года рождения нашли в ее собственном жилище: хозяйку квартиры убили, а затем, связав по рукам и ногам скотчем, спрятали труп в комоде.

6 октября стало известно, что москвичу предъявили обвинение в убийстве мужчины на Кунцевском кладбище. Инцидент произошел во время поминок тремя днями ранее.