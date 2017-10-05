Раненный в центре Москвы бизнесмен скончался в больнице

Раненный в центре Москвы мужчина умер в больнице. Об этом в четверг, 5 октября, официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова сообщила РИА Новости.

«Потерпевшего доставили в одну из городских больниц, где, несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался», — сказала она.

Покушение было совершено в Банковском переулке (Басманный район) около 15:00. По предварительным данным, потерпевший вышел из машины и направился к дому. В этот момент неизвестные из автоматического оружия произвели в него четыре выстрела, после чего скрылись. Следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство.

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Известно, что стрелявшие с места происшествия ушли пешком, затем на соседней улице сели в автомобиль. После инцидента в городе был введен план «Перехват».

Как отмечает «Комсомольская правда», по предварительным данным, жертва покушения — 46-летний Арсен Папазян, председатель армянской общественной организации «Ани», гражданин Армении и России. Папазян имел дипломы юриста, менеджера и строителя. Активно занимался благотворительностью и был отцом четверых детей.