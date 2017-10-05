В центре Москвы неизвестный расстрелял мужчину

В центре Москвы следователи устанавливают обстоятельства покушения на человека. Об этом в четверг, 5 октября, «Ленте.ру» сообщила Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР).

По словам Ивановой, инцидент произошел в Банном переулке (Мещанский район) около 15:00.

«Мужчина вышел из привезшей его машины и направился к дому. В этот момент неизвестный из автоматического оружия произвел в него четыре выстрела, после чего скрылся. Раненый был госпитализирован, личность его пока не установлена. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство», — сообщила представитель СКР.

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Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что раненый — неизвестный мужчина, на вид 50-60 лет, его состояние врачи расценивают как критическое. Опознать жертву покушения пока не удалось. Известно, что стрелявший с места происшествия ушел пешком, затем на соседней улице сел в автомобиль. Сейчас в городе введен план «Перехват», подозреваемого ищут.

19 сентября стало известно, что в результате покушения тяжелые ранения получил 39-летний спортсмен и предприниматель Алим Дадуев. По факту инцидента завели уголовное дело.