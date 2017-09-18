Нижегородского подростка заподозрили в убийстве соседа по заказу матери

В Нижнем Новгороде задержаны двое несовершеннолетних и мать одного из них по подозрению в организации и исполнении заказного убийства. Об этом в понедельник, 18 сентября, «Ленте.ру» заявил Юрий Соршнев, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Он уточнил, что их задержали 16 сентября, а вечером 18 сентября суд арестовал подозреваемых на время следствия.

По словам Соршнева, в начале августа в безлюдном месте недалеко от озера Сортировочное Канавинского района Нижнего Новгорода было обнаружено тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти.

«В ходе следствия удалось установить личность погибшего, а затем выяснить, что у него регулярно возникали конфликты на бытовой почве с соседкой по коммунальной квартире. В дальнейшем следователи получили информацию о том, что мужчина был убит по заказу, а исполнителями выступили 15-летний сын женщины и его друг-ровесник», — сообщил представитель СКР.

По версии следствия, женщина предложила своему сыну 25 тысяч рублей за убийство 54-летнего соседа. Подросток согласился и привлек к совершению преступления своего друга. Вечером 6 августа несовершеннолетние предложили потерпевшему пойти с ними в лесной массив для поиска закладок с наркотиками. Там они, выбрав удобный момент, несколько раз ударили мужчину бейсбольной битой по голове. От полученных травм он скончался на месте.

На допросе подозреваемые дали признательные показания. Уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», в ближайшее время будет переквалифицировано на пункты «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по заказу из корыстных побуждений»).