Прокуратура раскрыла подробности дела «екатеринбургского некроманта»

Заместитель генпрокурора Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего милиционера Арсена Байрамбекова, обвиняемого в заказных и ритуальных убийствах шести человек. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 6 февраля.

Прокуратура направила уголовное дело для рассмотрения по существу в Верхнепышминский городской суд Свердловской области.

По версии следствия, в декабре 2003 года Байрамбеков по заказу екатеринбургского предпринимателя, занимавшегося автоперевозками, совершил убийство его конкурента. Для этого он подкараулил жертву возле входа в торговый павильон в Екатеринбурге, а затем расстрелял его из автомата. За преступление киллер получил от заказчика 1,5 тысячи долларов.

17 ноября 2010 года обвиняемый совершил второе заказное убийство. Коммерсант, занимавшийся торговлей продовольствием на территории овощной базы №4 Екатеринбурга, за 40 тысяч рублей предложил киллеру устранить конкурента. Байрамбеков убил предпринимателя из пистолета.

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По данным прокуратуры, после заказных преступлений бывший милиционер при пособничестве знакомой перешел к ритуальным убийствам на почве увлечения оккультными практиками. В октябре 2014 года Байрамбеков приготовил в лесу специальные площадки для человеческих жертвоприношений. Выбрав трех потенциальных жертв среди случайных знакомых, он угостил их алкоголем, а затем под предлогом отдыха и совместного времяпровождения привозил на автомобиле в лес.

Еще одного потерпевшего оккультист нашел спящим на улице в состоянии алкогольного опьянения и также отвез к месту ритуала. Там он связывал жертв, а затем на ритуальных площадках ножом наносил им резаные раны в области шеи, что приводило к смерти от острой кровопотери, а затем закапывал трупы убитых.

25 января СК сообщил о завершении расследования этого дела. По данным следствия, Байрамбеков совершал убийства в ночное время, в лесном массиве, при разведенном костре, в выложенном из камней кругу, с чтением молитв. Три психолого-психиатрические экспертизы признали его вменяемым.