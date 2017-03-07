Замглавы петербургского УФСИН арестован за заказ убийства подчиненного

Замглавы управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Мойсеенко заказал убийство подчиненного Николая Чернова из-за длительного служебного конфликта. Об этом во вторник, 7 марта, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Мойсеенко был арестован вечером 6 марта по ходатайству следствия. По данным следствия, он поручил убийство Чернова знакомому — жителю Петербурга Сабиру Садыкову, которого тоже отправили под стражу по решению суда.
Замглавы петербургского УФСИН был задержан 5 марта после показаний сообщника. Мойсеенко, курировавший отдел капитального строительства, отвечал за возведение крупнейшего в Европе СИЗО «Кресты-2» в Колпино. Погибший осуществлял технический надзор на этом проекте, пишет региональное издание «47News.ru».
По данным портала, Чернов последние месяцы не подписывал многие документы, касающиеся стройки, указывая на недоделки и недоработки. Садыкова издание называет «решальщиком» вопросов между многочисленными субподрядчиками «Крестов-2».
Ранее 7 марта стало известно, что Чернов, в которого было выпущено восемь пуль из пистолета Макарова, скончался от полученных ран в госпитале. Наряд полиции обнаружил его вечером 2 марта возле личного автомобиля на восьмом километре Колтушского шоссе.
Строительство самой крупной в Европе тюрьмы в настоящее время приостановлено на неопределенный срок. Застройщики подали друг на друга иски о банкротстве. УФСИН проводит проверку готовности объектов. Стройка началась в 2007 году, на нее из бюджета было выделено 12 миллиардов рублей.