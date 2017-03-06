Замглавы УФСИН по Петербургу заподозрили в покушении на коллегу

Следователи допрашивают заместителя начальника управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко, задержанного по делу о покушении на коллегу. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе управления Следственного комитета по Ленобласти.

«Предполагаемый подстрекатель покушения задержан накануне. В настоящее время ведется его допрос», — сказал представитель ведомства.

На сайте регионального управления ФСИН указано, что Мойсеенко, полковник внутренней службы, курирует отдел капитального строительства.

Он был задержан вечером 5 марта после показаний 63-летнего Сабира Садыкова, который подозревается в покушении на офицера УФСИН по Петербургу и Ленобласти Николая Чернова. Потерпевший курировал строительство следственного изолятора «Кресты-2» в Колпино, пишет местный портал 47news.ru.

Вечером 2 марта проезжающий наряд полиции обнаружил истекающего кровью Чернова возле его автомобиля на восьмом километре Колтушского шоссе. Киллер выпустил в него восемь пуль из пистолета Макарова.

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По данным 47news.ru, Садыков признался на допросе, что вызвал потерпевшего на разговор, во время которого и пытался его убить. Предполагаемый исполнитель преступления назвал Мойсеенко в качестве сообщника.

Состояние Чернова стабильно тяжелое, он в медикаментозной коме. Офицер ФСИН находится под охраной в Военно-медицинской академии, его семья также под госзащитой.

Строительство самой крупной в Европе тюрьмы в Колпино, получившей название «Кресты-2», в настоящее время приостановлено на неопределенный срок, писала петербургская интернет-газета «Фонтанка.ру» 26 января. Застройщики подали друг на друга иски о банкротстве. Тюремное ведомство проверяет готовность объектов СИЗО, рассчитанного на четыре тысячи мест.

Строительство «Крестов-2» с бюджетом в 12 миллиардов рублей началось в 2007 году. Комплекс на площади 35 гектаров включает два девятиэтажных корпуса, общежитие для сотрудников, следственный корпус, баню и прачечную. Новый СИЗО должен соответствовать европейским нормам содержания заключенных. Ввод в эксплуатацию планировался на декабрь 2015 года, затем сдача объекта сдвинулась на середину 2016-го.