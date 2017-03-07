Раненный во время покушения офицер ФСИН умер в Петербурге

Офицер управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Николай Чернов, ставший жертвой покушения во Всеволожском районе, скончался в больнице. Об этом во вторник, 7 марта, «Интерфаксу» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

Причины смерти Чернова не уточняются.

6 марта стало известно, что следователи допрашивают заместителя начальника управления ФСИН Сергея Мойсеенко, задержанного по подозрению в подстрекательстве к покушению на Чернова.

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На сайте регионального управления ФСИН указано, что Мойсеенко, полковник внутренней службы, курирует отдел капитального строительства. Он был задержан вечером 5 марта после показаний 63-летнего Сабира Садыкова, который подозревается в исполнении покушения на Чернова.

Садыков признался на допросе, что вызвал потерпевшего на разговор, во время которого и пытался его убить. Предполагаемый исполнитель преступления назвал Мойсеенко в качестве сообщника.

Вечером 2 марта проезжающий наряд полиции обнаружил истекающего кровью Чернова возле его автомобиля на восьмом километре Колтушского шоссе. Киллер выпустил в него восемь пуль из пистолета Макарова.

Потерпевший курировал возведение следственного изолятора «Кресты-2» в Колпино — самой крупной в Европе тюрьмы, строительство которой в настоящее время приостановлено на неопределенный срок. Застройщики подали друг на друга иски о банкротстве.