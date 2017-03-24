Мосгорсуд приговорил дважды покушавшихся на московского повара киллеров

Участники преступной группы, совершившие убийство родственника московского повара и покушавшиеся на него самого, осуждены в пятницу, 24 марта, к длительным срокам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» рассказала Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР).

Приговором суда Игорю Красильникову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, Ильнару Исмагилову — в виде 18 лет лишения свободы, Ленару Исмагилову — в виде 16 лет лишения свободы, Роберту Зиатдинову — в виде 11 лет лишения свободы, Марату Хамидуллину — в виде 17 лет лишения свободы и Вадиму Волкову — в виде 12 лет лишения свободы, всем с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Расследование уголовного дела в отношении заказчика продолжается.

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По данным следствия, в мае 2013 года житель Казани Игорь Красильников согласился за денежное вознаграждение в миллион рублей убить 36-летнего москвича. Он создал группу, в которую вошли его знакомые Ильнар Исмагилов с братом Ленаром, а также Зиатдинов, Хамидуллин и Волков.

«28 декабря 2013 года братья Исмагиловы и Хамидуллин под видом соседей позвонили в дверь квартиры на Лебедянской улице. Им открыл дверь мужчина, которому они нанесли множественные ножевые ранения, после чего скрылись. Потерпевший скончался на месте происшествия. Но, как выяснилось, жертвой стал не тот человек, на которого поступил заказ, а его родственник», — рассказала Иванова.

В дальнейшем Красильников, Волков и Ильнар Исмагилов выследили жертву и ночь на 25 апреля 2014 года во дворе дома на Матвеевской улице избили битой, нанесли ножевые ранения, а затем с места происшествия скрылись. Но свидетели вызвали скорую помощь, и врачам удалось спасти повара. В ходе расследования этого нападения 5 марта 2015 года все пятеро были задержаны и дали признательные показания.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет о преступной группе, совершившей два покушения на московского повара Алексея Дыма. По основной версии следствия, заказчиком преступления стал бывший близкий друг его жены, который таким образом надеялся вернуть ушедшую к другому любимую.