Ликвидация подозреваемого в расстреле столичного бизнесмена попала на видео

Бойцы спецотряда быстрого реагирования Росгвардии Москвы вынуждены были применить огнестрельное оружие при попытке задержать в столице подозреваемого в расстреле бизнесмена. Момент захвата был запечатлен оперативной съемкой сотрудников столичного управления ведомства.

Предполагаемый киллер в квартире на Щелковском шоссе попытался привести в действие гранату, но спецназ успел ликвидировать его двумя выстрелами. Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, застреленный при штурме квартиры 43-летний уроженец Дагестана пытался привести в действие боевую гранату Ф-1.

Мужчина подозревался в покушении на убийство владельца автосервиса. 18 января на Шмитовском проезде в Москве неизвестный открыл огонь по автомобилю Lexus. Находившийся за рулем припаркованной иномарки Леонид Нувахов получил тяжелые ранения и был доставлен в реанимацию. Было возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ («убийство») и 222 УК РФ («незаконный оборот оружия»). В качестве приоритетной версии произошедшего следователи рассматривают предпринимательскую деятельность пострадавшего.