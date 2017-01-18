В центре Москвы расстреляли директора автосервиса

В Москве на Шмитовском проезде расстреляли предпринимателя. Об этом «Ленте.ру» в среду, 18 января, сообщил источник в правоохранительных органах.

Неизвестный открыл огонь по автомобилю Lexus около 17:45. Находившийся за рулем припаркованной иномарки мужчина получил тяжелые ранения, и доставлен в реанимацию. Его состояние врачи расценивают как критическое. В полицию о произошедшем сообщили свидетели, которые обнаружили раненого.

«Личность пострадавшего установлена, это 45-летний директор одного из столичных автосервисов. Сейчас идет поиск свидетелей произошедшего, личность стрелявшего устанавливается», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

По его словам, рассматривают версию о заказном характере преступления, но изучаются и другие мотивы.

В столичном управлении СКР подтвердили факт преступления. «Следователи приступили к осмотру места происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщила «Ленте.ру» Юлия Иванова, официальный представитель ведомства. От других комментариев она пока воздержалась.

Вечером в четверг, 29 декабря, в поселении Роговское на территории Новой Москвы группа неизвестных расстреляла патруль Росгвардии. Один сотрудник от полученных ранений скончался, второй был госпитализирован. Через несколько часов нападавшие были задержаны.