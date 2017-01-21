Подозреваемый в покушении на директора автосервиса в Москве убит при задержании

Сотрудники правоохранительных органов Москвы застрелили при задержании подозреваемого в покушении на предпринимателя из автомобиля Lexus. Мужчина угрожал полицейским предметом, похожим на гранату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

Операция по задержанию прошла в субботу, 21 января, на Щелковском шоссе. «Подозреваемый оказал сопротивлении оперативникам и бойцам Росгвардии. Полицейские были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие, в результате чего злоумышленник получил ранение, от которого скончался», — уточнили в ведомстве.

18 января на Шмитовском в Москве неизвестный открыл огонь по автомобилю Lexus. Находившийся за рулем припаркованной иномарки мужчина получил тяжелые ранения, и был доставлен в реанимацию. В полицию о произошедшем сообщили свидетели, которые обнаружили раненого.

Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. Его личность была установлена — это 45-летний директор одного из столичных автосервисов.

Возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ («убийство») и 222 УК РФ («незаконный оборот оружия»). В качестве приоритетной версии произошедшего следователи рассматривают предпринимательскую деятельность пострадавшего, передает Агентство городских новостей «Москва».