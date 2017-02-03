Полицейские задержали заказавшую убийство матери москвичку

Московские полицейские задержали жительницу Москвы, заказавшую убийство своей матери. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в пятницу, 3 февраля, в редакцию «Ленты.ру».

По данным столичного управления Следственного комитета России, задержанная — 38-летняя Вера Мишкаруднова. В ее отношении возбуждено уголовного дело статье 105 УК РФ («Убийство»). Мотивом преступления стала личная неприязнь дочери к своей 59-летней матери.

Оперативниками уголовного розыска поступила информация о женщине, 1978 года рождения, подыскивающей исполнителей убийства по найму. В качестве киллера выступил один из полицейских. Заказчица предоставила ему фотографию жертвы, сведения о ее месте жительства, имуществе, распорядке рабочего дня и отдыха, передала ключи от входной двери квартиры. Чтобы обеспечить себе алиби, подозреваемая попросила наемника совершить убийство в определенное время и замаскировать его под несчастный случай.

В разговоре заказчица не конкретизировала способ преступления, а только настаивала на «гарантированном» летальном исходе. За неделю до даты совершения убийства она передала сотруднику уголовного розыска расписку на 300 тысяч рублей, так как наличных денег у нее на тот момент не было.

2 февраля полицейские инсценировали убийство женщины, после чего задержали заказчицу. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанной в виде заключения под стражу.