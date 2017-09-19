На западе Москвы расстреляли предпринимателя

По факту покушения на мужчину на западе Москвы возбуждено уголовное дело, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Она уточнила, что ЧП произошло на проспекте Вернадского. Во вторник, 19 сентября, неизвестные открыли огонь по автомобилю Toyota Land Cruiser-200. В результате тяжелые ранения получил пассажир машины, он доставлен в реанимацию, где врачи борются за его жизнь, отметила Иванова.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство») и частью 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Личность раненого устанавливается», — сказала представитель управления СКР по Москве.

В свою очередь, источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что тяжелые ранения получил 39-летний спортсмен и предприниматель Алим Дадуев. В настоящее время следователи выехали в офис его фирмы. Личности нападавших устанавливаются.