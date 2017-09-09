Подрыв автомобиля в Киеве попал на камеру видеонаблюдения

В сети появилось видео взрыва автомобиля в районе Бессарабской площади в центре Киева, снятое с наружной камеры наблюдения (с 53-й секунды). Ролик опубликован на YouTube.

На записи видно, что подорванный автомобиль продолжил катиться вперед, пока не врезался в стоящую спереди машину. Через какое-то время из него повалил дым.

Взрыв произошел вечером в пятницу, 8 сентября. В результате погиб принимавший участие в вооруженном конфликте в Донбассе уроженец Чечни Тимур Махаури. Вместе с мужчиной в автомобиле находилась женщина с ребенком. Она в реанимации, жизни ребенка ничего не угрожает. По данным СМИ, пострадавшая — известная модель, была лицом Dior.

Как рассказал в эфире телеканала «112 Украина» советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, «по предварительной информации экспертов, мощность взрывного устройства составляла от 600 граммов до одного килограмма в тротиловом эквиваленте».

По его словам, рассматриваются все возможные версии произошедшего. «Это может быть, безусловно, и ФСБ, то есть российские спецслужбы, это может быть и заказное убийство, это может быть и личная неприязнь, и бизнес-криминальные разборки», — заявил Шкиряк. Он не исключил, что одним из факторов убийства могло стать участие Махаури в конфликте в Донбассе.

По факту произошедшего открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом».