В МВД Украины рассказали о прошлом подорванного в Киеве чеченского добровольца

Погибший в результате взрыва автомобиля в центре Киева уроженец Чечни Тимур Махаури принимал участие в вооруженном конфликте в Донбассе и имел устойчивые связи в криминальном мире. Об этом в пятницу, 8 сентября, заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передает телеканал «112 Украина».

«Это личность, известная в криминальных кругах, его зовут Тимур Махаури. Он имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами. Он также задерживался и привлекался к ответственности в этом году на Украине, но заключил сделку со следствием и получил условный срок за преступление», — сказал Шевченко.

Он добавил, что уроженец Чечни обвинялся в незаконном хранении оружия. «В суде в соответствии с соглашением со следствием признал свою вину, получил 5 лет с 3 годами отсрочки. Тогда при нем было изъято удостоверение, в котором было написано, что он был бойцом "батальона Шейха Мансура"», — сообщил представитель МВД Украины.

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Ранее в этот же день Махаури погиб в результате взрыва автомобиля в районе Бессарабской площади в центре Киева. Вместе с ним в автомобиле находилась женщина с ребенком. Женщине оторвало ногу, ребенок был госпитализирован в удовлетворительном состоянии. Причиной взрыва стало взрывное устройство.

Тимур Махаури ранее уже попадал в сводки новостей. 16 января 2017 киевские полицейские задержали вооруженного мужчину с удостоверением на имя разведчика Тимура Махаури. В 2014 году его задержали турецкие власти по подозрению в убийстве пяти чеченцев, скрывавшихся от российского правосудия.

«Батальон имени Шейха Мансура» был создан в октябре 2014 года. Боевики принимали участие в боях на юге Донбасса, занимали позиции в районе Мариуполя, участвовали в боях за Широкино.