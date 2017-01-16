В Киеве задержали грузина-разведчика из воюющего в Донбассе чеченского батальона

В Киеве задержали вооруженного гражданина Грузии, который предъявил удостоверение разведчика чеченского батальона имени шейха Мансура. Об этом в понедельник, 16 января, сообщается на странице «Киев Оперативный» в Facebook.

Как отмечается в публикации, бойцы полка полиции особого назначения остановили автомобиль Mercedes ML, «который по описанию подходил на автомобиль грабителей (очевидно, на машину, находящуюся в розыске, — прим. «Ленты.ру»)». «При поверхностном осмотре обнаружили у водителя, гражданина Грузии, два пистолета: Glock и Стечкина с боевыми патронами», — отмечается в сообщении.

У водителя было изъято удостоверение на имя разведчика Тимура Махаури, выданное неким «миротворческим чеченским батальоном имени шейха Мансура». На фото «Киева Оперативного» вместе с водителем запечатлен еще один задержанный.

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В декабре 2016-го в подконтрольной Киеву части Донецкой области гражданин Грузии, боец Вооруженных сил Украины, застрелил из автомата Калашникова своего сослуживца — россиянина.

В сентябре сообщалось, что подозреваемый в убийстве двух полицейских в Днепропетровске Александр Пугачев был бойцом батальона «Торнадо». По данным реестра МВД Украины, его обвиняли в похищении людей, создании преступной группы и изнасиловании. Убийство полицейских произошло днем 25 сентября.

В июне 2015 года Главная военная прокуратура Украины объявила о задержании восьми бывших бойцов «Торнадо». Им были предъявлены обвинения в похищении и истязании местных жителей в пригороде Лисичанска в Луганской области, в мародерстве и групповом изнасиловании мужчины.

Подразделение «Международный миротворческий батальон имени шейха Мансура» был создано в 2014 году, оно принимает участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева.