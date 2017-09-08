По кличке Зона: в центре Киева взорвали «врага Кадырова»

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Фото с места происшествия
Фото с места происшествия
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В центре Киева взорвали уроженца Чечни

В пятницу, 8 сентября, в центре Киева, на Бессарабской площади, произошел взрыв. В результате погиб доброволец «Чеченского батальона имени шейха Мансура», уроженец Чечни Тимур Махаури. Он погиб на месте, вместе с ним в машине были женщина и ребенок. Женщина лишилась ноги, ребенок в удовлетворительном состоянии доставлен в больницу.

На место происшествия первыми прибыли представители чеченской диаспоры. «Здесь двоюродный брат пострадавшего. В машине был Тимур Махаури. Они были гражданами Грузии. Он был чеченец. Машина была на грузинских номерах», — сказал собеседник журналистов. Он добавил, что Махаури был бойцом добровольческого «Чеченского батальона имени шейха Мансура».

Еще один представитель диаспоры — Тимерхан Манаев — заявил, что лично знал погибшего: «Он находился в нашем батальоне. Он активно принимал участие еще в чеченской войне, его Кадыров называет своим личным врагом. За ним давно охотились. Скорее всего, это и есть их след».

Очевидцы взрыва вспомнили, что пылающее авто пытались погасить личными огнетушителями. «Скорая и пожарные приехали уже через пять минут. Я видел мужчину, который нес на руках окровавленного ребенка», — сказал киевский водитель Алексей.

Украинские СМИ также опубликовали видео, снятое после взрыва автомобиля. На кадрах видно скопление других машин вокруг места происшествия, к взорванному авто подходят другие водители.

Погибший был участником конфликта на Донбассе и имел связи с криминалом

Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко подтвердил, что на Бессарабской площади погиб именно Махаури. По его словам, уроженец Чечни принимал участие в вооруженном конфликте в Донбассе и имел связи в криминальном мире.

«Это личность, известная в криминальных кругах, его зовут Тимур Махаури. Он имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами. Он также задерживался и привлекался к ответственности в этом году на Украине, но заключил сделку со следствием и получил условный срок за преступление», — сказал Шевченко.

Он добавил, что уроженец Чечни обвинялся в незаконном хранении оружия. «В суде в соответствии с соглашением со следствием признал свою вину, получил пять лет с тремя годами отсрочки. Тогда у него было изъято удостоверение, в котором было написано, что он боец "Батальона шейха Мансура"», — сообщил представитель МВД Украины.

Махаури уже задерживали на Украине

Махаури не в первый раз попадает в сводки новостей. 16 января 2017 киевские полицейские задержали вооруженного мужчину с удостоверением на имя разведчика Тимура Махаури. Бойцы полка полиции особого назначения тогда остановили автомобиль Mercedes ML, «который по описанию походил на автомобиль грабителей» (очевидно, на машину, находящуюся в розыске — прим. «Ленты.ру»). «При поверхностном осмотре обнаружили у водителя, гражданина Грузии, два пистолета: Glock и Стечкина с боевыми патронами», — отмечалось в сообщении.

После инцидента командир «Батальона имени шейха Мансура» Муслим Чеберлоевский заявил «Комсомольской правде в Украине», что считает нормальным ношение бойцами подразделения оружия: «А что, нам с рогатками ходить? За нами охотятся. Это факт, это доказано. Тимур по нашему заданию работал. Пистолет — минимум для самозащиты. Это не автомат и не пулемет».

Махаури связывали с ликвидацией членов «Имарата Кавказ»

В 2013-2014 годах фамилия Махаури не сходила с первых полос турецких газет. Его подозревали в серии убийств чеченцев — сторонников запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ». По данным газеты Anadolu Haber, настоящее имя Тимура — Али Дабуев, агентурная кличка Зона.

В 2013-м Anadolu Haber со ссылкой на свои источники в полиции сообщала, что арестованный также имел грузинский паспорт на имя Руслана Папаскери. Якобы он сам признался, что имел отношение к устранению Шамиля Басаева, а также еще к ряду убийств. Вместе с Тимуром-Али были задержаны его предполагаемые сообщники.

Прокуратура Турции косвенно подтверждала возможную связь подозреваемого с «делом Басаева», но расследование по нему не вела. Группе арестованных вменяли убийство на территории Турции представителей «Имарата Кавказ» Али (Мусы) Осаева в 2009 году, Хамхата Мусаева в 2011 году и их помощников Рустема Алтемирова и Заурбека Амриева (эти люди якобы находились в розыске по подозрению в причастности к теракту в Домодедово).

По информации нескольких турецких СМИ, Тимур Махаури на следствии дал признательные показания и якобы даже сознался, что планировал ряд новых убийств переселенцев из Чечни. Однако другие издания писали, что он сказал нужные слова под давлением. На подсудимого работал сильный адвокат, нашлись также люди, подтвердившие его алиби. Последние публикации сообщали, что прокуратура Турции потребовала для Тимура пожизненного заключения. После этого поток информации о суде над Махаури и его сообщниками иссяк.

Это не первое громкое убийство в Киеве

За последнее время в Киеве произошло сразу несколько громких происшествий.Так, в День независимости Украины, 24 августа, на улице Грушевского около здания правительства страны прогремел взрыв, в результате которого один человек был тяжело ранен, еще один получил повреждение головы.

В конце июня в Соломенском районе Киева взорвался автомобиль, в котором находился полковник главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал. Он погиб, двое прохожих были ранены. Произошедшее было квалифицировано как теракт.

23 июня в ходе конфликта у станции метро «Золотые ворота» в центре Киева был убит начальник разведки 1-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины Сергей Олейник. Сообщается, что спор возник из-за того, что сын Олейника около входа в метро громко играл на синтезаторе. Одному из прохожих это не понравилось, и он высказал музыканту свое недовольство. За молодого человека вступился его отец. Тогда неизвестный напал на Олейника и нанес ему несколько ударов ножом, от которых разведчик скончался на глазах у сына.

В Киеве уже покушались на чеченцев

Скорее всего, нынешнее преступление будут сравнивать с тем, что произошло 1 июня на Кирилловской улице в киевском районе Подол. Тогда было совершено покушение на бывшего руководителя батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.

По официальной версии, киллер, представившийся журналистом газеты Le Monde Алексом Вернером, договорился об интервью с Осмаевым и Окуевой. В ходе беседы он достал пистолет Glock и начал стрелять в Осмаева. Окуева тоже достала наградной пистолет и четырежды выстрелила в убийцу. В результате нападения Окуева не пострадала, а Осмаев получил ранения, после чего был госпитализирован. Через несколько недель его выписали из больницы.

Игорь Кармазин

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