Патриоты без границ

В сводках главных новостей на Украине — очередные криминальные разборки в «патриотическом лагере». В начале июня в центре Киева совершено покушение на Адама Осмаева; он получил тяжелые ранения. Рядом с Осмаевым была его супруга Амина Окуева, которая теперь стала главным ньюсмейкером: украинские СМИ пестрят ее комментариями. По традиции в силовых ведомствах Украины поспешили обвинить во всем российские спецслужбы, однако есть подозрения, что все не так просто. Что конкретно произошло в столице Украины и кто может стоять за этим покушением — разбиралась «Лента.ру».

Из тюрьмы — на фронт

Уроженец Грозного Адам Осмаев — персонаж неоднозначный и скандальный. На Украине он получил широкую известность в феврале 2012 года: был задержан в результате совместной операции спецслужб Украины и России. Силовики заявили, что Осмаев и гражданин Казахстана Илья Пьянзин готовили покушение на президента России Владимира Путина. Они изготовили несколько кумулятивных взрывных устройств, способных поражать бронированные автомобили, и испытали их в пригороде Одессы. В деле участвовали трое, однако третий член преступной группы — Руслан Мадаев — погиб при «испытаниях».

Пьянзина по запросу Генеральной прокуратуры России выдали Москве, а с Осмаевым все пошло не так гладко. В августе 2012-го суд Одесской области вынес формальное постановление о его выдаче правоохранительным органам России, однако Европейский суд по правам человека «рекомендовал» властям Украины не выдавать задержанного, и процесс экстрадиции был приостановлен. По ходу дела Осмаев попросил политического убежища на Украине, получив достаточно предсказуемый отказ (напомним: это было еще при президентстве Виктора Януковича).

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Эта история получила продолжение в ноябре 2014 года, уже после госпереворота на Украине и начала гражданской войны в Донбассе. Приморский районный суд Одессы признал Осмаева виновным в совершении преступлений сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины, однако россиянин в итоге… оказался на свободе в тот же день. Дело в том, что из обвинительного заключения удалили статьи, связанные с терроризмом, оставив лишь сравнительно легкие обвинения — «незаконное обращение со взрывчатыми веществами», «уничтожение по неосторожности имущества граждан» и «пересечение госграницы Украины по поддельным документам».

К моменту вынесения приговора Осмаев уже провел в заключении два года и девять месяцев, и судьи решили, что этого вполне достаточно. По странному совпадению, уже через неделю чеченец вовсю воевал в составе батальона имени Джохара Дудаева в зоне АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют боевые действия в Донбассе) против «сепаратистов» из самопровозглашенных народных республик. А в феврале 2015 года Осмаев объявил себя командиром этого формирования, поскольку предыдущий глава Иса Мунаев, как, собственно, и большая часть бойцов, были убиты в боях у Дебальцево. Однако «рулить» Осмаеву долго не пришлось: уже в мае 2015-го батальон начал распадаться из-за внутренних конфликтов и вскоре прекратил свое существование.

Амина Окуева и Адам Осмаев Фото: страница Амины Окуевой в Facebook

Сам боевик и его жена, Амина Окуева, которая формально занимала пост пресс-секретаря батальона (хотя она также участвовала в боевых действиях, была снайпером, в одном из интервью, оценивая свой вклад, заявила, что «несколько десятков личного состава я ликвидировала»), надолго ушли из публичного информационного пространства, ограничиваясь отдельными интервью. «Мы пытаемся, чем можем, помочь Украине, потому что Россия — наш общий враг, а украинцы — замечательный народ…Борьба с Российской империей является для нас делом всей жизни», — говорила Окуева в одном из таких выступлений. Однако, пусть не так хлестко, но все же критично она высказывалась и в адрес Киева. «Мы не чувствуем хоть сколько-нибудь заметной отдачи за наши старания», — подчеркивала жена Осмаева.

Насколько можно понять, претензии касались их легализации на Украине. «Военкомы и командиры частей, со многими из которых у нас сложились товарищеские отношения, разводят руками. Мол, закон есть, а механизма — нет. Но мы не теряем надежды на легализацию, потому что знаем: война еще далеко не закончена», — рассуждала Окуева, предсказывая, что их с Осмаевым ждут сложные времена.

Покушение

Перестрелка с участием Осмаева и Окуевой произошла в центре Киева, на Подоле (один из главных деловых районов города) 1 июня около 17:00 мск. Через несколько часов спикер МВД Артем Шевченко проинформировал общественность: «Произошло дерзкое и коварное вражеское покушение на патриотов Украины, участников АТО… Нападавший под видом иностранного журналиста втерся в доверие, якобы хотел взять интервью, приблизился к ним, открыл огонь из пистолета и ранил Адама. Его жена с целью самозащиты и отражения нападения открыла ответный огонь и тяжело ранила киллера».

Из дальнейших комментариев силовиков вырисовывается такая картина. Нападавший представился журналистом французского издания Le Mondе, причем, что интересно, общие знакомые из журналистского круга Окуевой подтвердили, что ему можно доверять. Перед покушением уже состоялось три встречи с этим человеком, и вот на четвертой, сидя в машине, он достал пистолет и открыл огонь по Осмаеву, а Окуева тут же применила против него наградное оружие. «Мне нужно было только снять пистолет с предохранителя, в целях самообороны ношу патрон в патроннике. Если бы не патрон в патроннике, то я бы не успела ничего сделать… Я резко откинулась, легла, ногой резко и сильно толкнула его в лицо. Он улетел в лобовое стекло машины. Сняла с предохранителя, сделала серию выстрелов, пока у меня не заклинило гильзу», — рассказала она в эфире одного из украинских телеканалов.

Адам Осмаев обвинялся в подготовке покушения на президента России Владимира Путина Фото: Архип Верещагин / ТАСС .

Судя по открытой информации, состояние Осмаева сейчас тяжелое, но стабильное, хотя сразу после покушения врачи не давали никаких гарантий. У киллера, по-видимому, дела чуть получше. Во всяком случае силовики заявляют, что последние несколько дней проводят с ним «активные следственные действия», а вечером 3 июня ему даже официально объявили о подозрениях в его отношении. Согласно информации полиции, действия нападавшего квалифицированы по статье 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство), предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Личность этого человека не раскрывается, в официальных сводках фигурирует лишь его возраст — 58 лет. Известно, что у него были обнаружены документы гражданина Украины на имя Дакара Александра Венусовича. «Я не буду акцентировать внимание на его фамилии, первой или второй, его личность будет установлена законным путем», — прокомментировал глава Нацполиции Украины Сергей Князев. Между тем украинские СМИ в последние дни усиленно раскручивают информацию о том, что нападавший — Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу «Динго», который якобы жил в Санкт-Петербурге.

СБУ признает: Россия ни при чем

Одиозный депутат Верховной Рады Антон Геращенко, традиционно комментирующий такого рода события, почти сразу дал понять, что ключевая версия произошедшего — диверсия, подготовленная российскими спецслужбами. «Версия, которая очевидна в данном случае, — это попытка хорошо продуманного и организованного заказного убийства, подготовленного заранее внедренным в Украину киллером, подготовленным российскими спецслужбами… Данный гражданин Украины, скорее всего, никакой не Дакар Александр Венусович, а совершенно другое лицо, которое регулярно ездило в Россию для получения инструкций из центра», — заявил Геращенко.

Но с российским следом вышло не очень удобно. Представитель СБУ Павел Данюков, комментируя прессе версию Геращенко, был вынужден публично признать, что спецслужба не может подтвердить причастность России к покушению, добавив, что в случае выявления такой информации об этом сообщат дополнительно. С тех пор ничего вразумительного украинские силовики так и не озвучили.

Пистолет Окуевой на месте покушения на Осмаева Фото: Facebook

Если обвинения в адрес Москвы нужны для отвода глаз и отвлечения внимания, то о какой реальной версии произошедшего может идти речь? В первую очередь, на ум приходит вариант очередных разборок в «патриотическом» лагере, которые для нынешней Украины совершенно не редкость, более того — обыденность. Мотивов для внутреннего конфликта вполне достаточно: это и далеко не мирный развал батальона имени Дудаева, и недовольство Осмаева и Окуевой официальным Киевом из-за проблем с легализацией. Да и чем они занимались последнее время в столице — тоже большой вопрос. Едва ли чем-то мирным и невинным, учитывая бурную биографию этих персонажей. Косвенно в пользу этой версии свидетельствует то, что киллера паре рекомендовали некие общие знакомые. Вполне вероятно, что с определенным умыслом.

Надо сказать, что версия внутреннего конфликта не замыкается исключительно на главных действующих лицах этой истории. Осмаев и Окуева могли стать жертвой неких более глобальных политических разборок или даже конфликта между ведомствами. К примеру, сейчас в крайне щекотливом положении оказалась СБУ. Если нападавший действительно столь опасен, как его изображают украинские СМИ, почему украинская спецслужба, рьяно рапортующая о своих успехах, вчистую его проморгала? Не исключено, что ведомство теперь ждет большая ротация, которую удалось так кстати спровоцировать.

То, что силовые ведомства уже столько дней ничего не говорят по существу, только нагнетает напряжение и усиливает подозрения. Да и последние комментарии Окуевой ясности не добавляют. «У нас была достоверная информация, что заказ на нас не в одно место, а во множество мест рассылается… Но мы готовились к этому морально и физически, ждали каждый день», — говорит она. Однако это совершенно не вяжется с четырьмя встречами с малознакомым журналистом, который в итоге оказался киллером. Почему пара, каждый день ожидающая покушения, не позвала на прикрытие спецслужбы — вопрос открытый.