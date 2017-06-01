Подозреваемого в подготовке покушения на Путина ранили в Киеве

В Киеве совершено покушение на бывшего руководителя батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву, передает УНИАН.

По данным полиции, инцидент произошел на Подоле, на улице Кирилловской в 16:49.

Как сообщил в своем Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко, киллер, представившийся журналистом газеты Le Mond Алексом Вернером, договорился об интервью Осмаевым и Окуевой. Во время интервью он достал пистолет Glock и начал стрелять в Осмаева. Окуева достала пистолет, которым была награждена главой МВД Арсеном Аваковым «за верную службу в добровольческом батальоне "Киев-2"», и четырежды выстрелила в киллера.

Осмаев с двумя пулевыми ранениями и киллер доставлены в одну из киевских больниц. Геращенко уточнил, что что их жизни ничего не угрожает, они находятся под охраной спецподразделений полиции. Также предприняты меры для недопущения того, чтобы киллер покончил жизнь самоубийством.

У нападавшего при себе обнаружены документы гражданина Украины — Александра Венусовича Дакара, 1958 года рождения. При этом Геращенко выразил сомнение, что он тот, за кого себя выдает, — советник предположил, что это «совершенно другое лицо, которое регулярно ездило в Россию для получения инструкций из Центра». По данным Геращенко, последнее возвращение подозреваемого из России было в середине мая.

«Следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву. Там, конечно, будет и чеченский след», — отметил советник. «Другая версия, которая очевидна в данном случае, — это попытка хорошо продуманного и организованного заказного убийства, подготовленного заранее внедренным в Украину киллером, подготовленным российскими спецслужбами», — добавил Геращенко.

Осмаев был задержан 4 февраля 2012 года по подозрению в причастности к взрыву в квартире в Одессе, в результате которого погиб Руслан Мадаев и пострадал Илья Пьянзин. Служба безопасности Украина во время правления Виктора Януковича подозревала его в подготовке покушение на президента России Владимира Путина. В ноябре 2014-го Приморский районный суд Одессы освободил Осмаева из-под стражи.

После убийства российского оппозиционера Бориса Немцова в феврале 2015 года в центре Москвы сообщалось, что Осмаев рассматривается как вероятный заказчик преступления. Сам Осмаев отверг утверждения о своей причастности к этому.