Появилось видео с места подрыва машины чеченского добровольца Махаури

Telegram-канал Mash опубликовал видео, снятое в центре Киева на месте подрыва машины уроженца Чечни Тимура Махаури. Ролик снят сразу же после того, как автомобиль взорвался.

На кадрах видно, что вокруг авто наблюдается скопление других машин. К транспортному средству подходят другие водители.

По данным полиции, в автомобиле также находилась женщина с ребенком. Они живы, сам Махаури погиб.

Телеканал 112 Украина сообщал, что Махаури принимал участие в вооруженном конфликте в Донбассе. Он состоял в чеченском добровольческом «батальоне имени Шейха Мансура».