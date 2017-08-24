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Турчинов рассказал о версии теракта при расследовании взрыва в Киеве

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов допустил, что взрыв, прогремевший 24 августа в Киеве на улице Грушевского, мог быть терактом. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает «Громадьске».

«Мы не исключаем, что это спланированный теракт, который попытались сделать, чтобы в День независимости не все могли радоваться празднику. Здесь работают оперативники, Нацполиция и СБУ (Служба безопасности Украины — прим. «Ленты.ру»). Они понимают весь состав преступления, и сейчас происходит поиск тех террористов, которые это делали», — отметил он.

Ранее в тот же день стало известно, что на улице Грушевского в украинской столице взорвался неизвестный предмет, два человека пострадали. Взрыв произошел между зданием правительства Украины и стадионом «Динамо». Уточняется, что в результате происшествия женщина была «тяжело ранена». Еще один человек получил повреждение головы.

В конце июня в Соломенском районе Киева взорвался автомобиль, в котором находился полковник главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал. Он погиб, двое прохожих были ранены. Произошедшее было квалифицировано как теракт.

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