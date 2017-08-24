Два человека получили ранения в результате взрыва в центре Киева

В центре Киева на улице Грушевского взорвался неизвестный предмет, два человека пострадали. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает пресс-служба городской полиции.

«В дежурную часть поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения. На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники», — говорится в публикации.

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Портал «Громадьске» уточняет, что взрыв произошел между зданием правительства Украины и стадионом «Динамо». Уточняется, что в результате происшествия женщина была «тяжело ранена». Еще один человек получил повреждение головы.

Утром 27 июня в Соломенском районе Киева взорвался автомобиль, в котором находился полковник главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал. Он погиб, двое прохожих получили ранения. Произошедшее квалифицировано как теракт.