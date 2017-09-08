Появилось видео момента подрыва чеченского добровольца Махаури в Киеве

Видео: Сергей Сидоренко / YouTube

Пользователь YouTube Сергей Сидоренко выложил на своем канале видео, снятое на водительскую камеру-регистратор. На нем виден момент взрыва автомобиля, в результате которого был ликвидирован принимавший участие в вооруженном конфликте в Донбассе уроженец Чечни Тимур Махаури.

Вечером 8 сентября Махаури погиб в результате взрыва автомобиля в районе Бессарабской площади в центре Киева. Вместе с ним в автомобиле находилась женщина с ребенком. Женщине оторвало ногу, ребенок был госпитализирован в удовлетворительном состоянии. Причиной взрыва стало взрывное устройство.