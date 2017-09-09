СМИ узнали о пострадавшей при взрыве в Киеве модели Dior

Пострадавшая от взрыва в Киеве женщина является всемирно известной моделью, которая была лицом Dior. Об этом, как передает УНИАН, в эфире телеканала «Украина» сообщила женщина, которая была у больницы.

«Ее зовут Наталья. Это всемирно известная модель. Она была лицом Dior. Я не знаю, на какой она сейчас фамилии. Не буду комментировать», — сказала она журналистам.

По ее словам, женщина, получившая травмы во время взрыва автомобиля, находится в операционной.

Вечером в пятницу, 8 сентября, в результате взрыва автомобиля в районе Бессарабской площади в центре украинской столицы погиб принимавший участие в вооруженном конфликте в Донбассе уроженец Чечни Тимур Махаури. Вместе с ним в автомобиле находилась женщина с ребенком. Женщине оторвало ногу, ребенок был госпитализирован в удовлетворительном состоянии.

Причиной взрыва стало взрывное устройство.