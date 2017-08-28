Калининградец заказал убийство бывшего зятя за полмиллиона рублей

В Калининграде полицейские задержали ранее судимого 67-летнего местного жителя по подозрению в организации убийства своего бывшего зятя. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что мужчина через посредника ищет киллера и готов ему заплатить за преступление 500 тысяч рублей.

«Полицейские установили личность жертвы — им оказался бывший зять злоумышленника, с которым у него сложились личные неприязненные отношения на почве долговых обязательств», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, 41-летний мужчина был взят под защиту.

Как выяснили полицейские, заказчик передал исполнителю 50 тысяч рублей в качестве задатка, а остальную сумму должен был выплатить ему после похорон жертвы. Бывший тесть был задержан полицейскими, в отношении него возбуждено уголовное дело. По решению суда подозреваемый арестован.

21 февраля СК сообщил о задержании в Приморском крае двух 18-летних молодых людей, подозреваемых в заказном убийстве 17-летнего подростка. По версии следствия, один из них поссорился со знакомым из-за девушки. Обиженный юноша предложил товарищу убить соперника за вознаграждение в 50 тысяч рублей.

