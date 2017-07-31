Заказавший 20 лет назад убийство партнера московский коммерсант получил срок

Московский городской суд приговорил к 14 годам лишения свободы 58-летнего Геннадия Гаврильца, заказавшего в 1997 году убийство делового партнера. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Присяжные признали мужчину виновным в организации преступления из корыстных побуждений по найму. Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Из материалов уголовного дела следует, что 20 лет назад Гаврилец работал генеральным директором коммерческой компании. У него возникли разногласия с президентом фирмы и, чтобы не делиться с ним прибылью, мужчина решил устранить компаньона. Он нанял четырех человек за 20 тысяч долларов, сообщил им данные о месте работы жертвы и его автомобиле.

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Исполнители убийства устроили слежку за потерпевшим, после чего определились с планом преступления. В апреле 1997 года киллер застрелил президента фирмы из пистолета ТТ, выпустив в него пять пуль около одного из домов по Шипиловскому проезду.

В январе 2000 года четверо исполнителей убийства были приговорены к длительным срокам. Гаврилец, скрывшийся в 1998 году, был задержан в июне 2016 года в аэропорту Шереметьево.

27 июля Следственный комитет сообщил о завершении расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-президента подмосковного футбольного клуба «Орбита», 49-летнего Дмитрия Лукина, обвиняемого в организации убийства главы города Дзержинский Виктора Доркина в 2006 году. Мужчина находился в розыске 10 лет и был задержан в мае 2016 года при пересечении госграницы в аэропорту Внуково с паспортом гражданина Казахстана.