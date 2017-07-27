Суд рассмотрит дело об убийстве мэра подмосковного города 11-летней давности

Завершено расследование уголовного дела 49-летнего Дмитрия Лукина, обвиняемого в организации убийства главы города Дзержинский Виктора Доркина в 2006 году. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СК), поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 27 июля.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в марте 2006 года Лукина нанял неустановленный следствием заказчик для организации убийства градоначальника. Обвиняемый привлек своих знакомых — Сергея Булавинова и Игоря Золотенкова. Лукин выбрал киллером Булавинова, пообещав заплатить ему восемь тысяч долларов. 29 марта 2006 года организатор сообщил сообщникам точное время выступления Доркина по телевидению, поручив им убить его после телеэфира.

30 марта 2006 года в 23 часа 35 минут глава Дзержинского, возвращаясь домой из телестудии, проходил через двор по улице Лесной. Там его подкараулил Булавинов и застрелил из автоматического огнестрельного оружия, оборудованного прибором для бесшумной стрельбы. Он сделал 18 выстрелов в Доркина.

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В августе 2007 года суд приговорил киллера к 15 годам, а Золотенкова — к 9,5 годам заключения. По делу также проходил Игорь Столяр, которого присяжные оправдали. Лукина по горячим следам задержать не удалось, и он был объявлен в розыск.

Его удалось поймать лишь в мае 2016 года при пересечении госграницы в аэропорту Внуково. У Лукина был при себе заграничный паспорт гражданина Казахстана.

Лукин — бывший вице-президент подмосковного футбольного клуба «Орбита», отмечал «Интерфакс».