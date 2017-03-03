Заказавший убийство читинского депутата бывший милиционер получил 20 лет колонии

Забайкальский краевой суд приговорил к 20 годам лишения свободы бывшего сотрудника милиции Артема Шкедова, который в феврале 2005 года заказал убийство депутата Читинской областной думы Владимира Баранова. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Судом установлено, что Шкедов покровительствовал лицам, занимавшимся незаконной заготовкой древесины в Петровск-Забайкальском районе и испытывал неприязнь к Баранову, который ему в этом препятствовал. Милиционер предложил Алексею Рязанцеву, который тоже имел отношение к незаконной заготовке леса, убить депутата, и передал исполнителям 50 тысяч долларов. Баранова 12 февраля 2005 года застрелили на пороге своего дома в поселке Новопавловка Петровск-Забайкальского района.

Преступление практически сразу раскрыли, в 2007 году исполнители были осуждены. О причастности Шкедова к убийству стало известно при расследовании другого уголовного дела. Бывшего милиционера задержали 28 января 2016 года в Иркутске.

Следователи также установили, что в 2003 году Шкедов предлагал лидеру одной из преступных группировок, действовавших в Чите, совершить за деньги убийство депутата Баранова, однако криминальный лидер отказался.