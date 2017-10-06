Москвичу предъявили обвинение в убийстве в ходе поминок на Кунцевском кладбище

Жителю Москвы предъявили обвинение в убийстве мужчины во время поминок на Кунцевском кладбище. Об этом в пятницу, 6 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

5 октября стало известно, что предполагаемый убийца сам обратился в следственные органы.

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«В следственные органы обратились трое причастных к указанному инциденту на западе Москвы. В ходе проведения следственных действий установлено, что двое из них были очевидцами произошедшего, а мужчина 1968 года рождения совершил указанное преступление», — сказала Иванова.

По ее словам, свои действия обвиняемый объяснил превышением пределов необходимой обороны, так как погибший напал на него и угрожал ножом. Представитель СКР отметила, что в погибшего стреляли из травматического пистолета.

Об убийстве на Кунцевском кладбище стало известно 3 октября. Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что на одной из могил собралась компания из нескольких человек, чтобы помянуть умершего год назад мужчину. В какой-то момент один из участников поминок на несколько минут отошел — и вскоре был найден мертвым с двумя огнестрельными ранениями в грудь.