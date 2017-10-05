Подозреваемый в убийстве на Кунцевском кладбище сам сдался правоохранителям

Подозреваемый в убийстве 49-летнего мужчины на Кунцевском кладбище сам обратился в следственные органы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

«В следственные органы обратились трое мужчин причастные к указанному инциденту на западе Москвы. В ходе проведения следственных действий установлено, что двое мужчин являются очевидцами произошедшего, а мужчина 1968 года рождения совершил указанное преступление. Свои действия, побудившие его совершить данное преступление, мужчина объясняет превышением пределов необходимой обороны, так как погибший напал на него и угрожал ножом», — сообщила Иванова, указав, что стреляли в погибшего из травматического пистолета.

Она напомнила, что следствием было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Об убийстве на Кунцевском кладбище стало известно 3 октября. Источник в правоохранительных органах сообщал «Ленте.ру», что на одной из могил собралась компания из нескольких человек, чтобы помянуть умершего год назад мужчину. В какой-то момент один из участников поминок на несколько минут отошел — и вскоре был найден мертвым с двумя огнестрельными ранениями в грудь.