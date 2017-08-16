Скрытая камера на могиле помогла разоблачить кладбищенского вора

Видео: bfmtv.com

На одном из кладбищ во французском департаменте Па-де-Кале, установленная на могиле скрытая камера помогла изобличить кладбищенского вора. Видео публикует BFMTV. Родственники одного из покойных обратили внимание, что с могилы их близкого постоянно исчезали декоративные элементы — бронзовые распятия и фонарики на солнечных батареях. Семья усопшего приняла решение спряться прибор в искусственных цветах. Через две недели съемок в кадр попал мужчина с пластиковым пакетом, который и оказался воришкой.

Родственники усопшего намерены использовать запись при обращении в полицию. Однако адвокаты предупреждают, что дело может развалиться, так как видеозапись велась без соответствующего уведомления, и может быть признана полученной незаконным путем.