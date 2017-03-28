Предотвращена кража останков основателя Ferrari

Итальянские полицейские в провинции Нуоро пресекли деятельность крупной преступной группировки, члены которой планировали похищение гроба с телом основателя автомобильного концерна Ferrari Энцо Феррари с целью получения выкупа. Об этом сообщает ANSA.

Банда промышляла торговлей и транспортировкой наркотиков и оружия между различными регионами страны, в частности между островом Сардиния и северными районами Италии. Сотрудникам правоохранительных органов удалось пресечь деятельность сообщества и задержать его активных членов.

В ходе обысков выяснилось, что злоумышленники планировали похищение останков Энцо Феррари, похороненного на мемориальном кладбище Модены. Для этого участники группировки несколько раз посещали место погребения: они хотели выяснить точное месторасположение могилы, систему охраны кладбища, а также пути возможной транспортировки гроба. Выкуп при удачной краже тела они собирались потребовать у родственников покойного.

Энцо Ансельмо Феррари — итальянский автогонщик, конструктор и предприниматель. Основатель автомобилестроительной компании Ferrari и одноименной автогоночной команды. Скончался 14 августа 1988 года в возрасте 90 лет.