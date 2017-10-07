Житель Новосибирска признался в убийстве матери

Житель Новосибирска признался в убийстве своей матери. Об этом в субботу, 7 октября, сообщает региональное управление СК России.

По данным следствия, 27 сентября на свалке бомжи нашли труп женщины с признаками насильственной смерти. Фото умершей было опубликовано в СМИ, позднее ее опознали соседи.

5 октября сын убитой явился на опознание, на котором подтвердил личность убитой. Он рассказал, что женщина несколько дней назад ушла из дома, и он ничего не знал о ее местонахождении.

Следователи проверили мужчину на детекторе лжи, в ходе допроса он признался в убийстве, рассказав, что задушил мать поясом от халата, после чего вынес труп на помойку.

Подозреваемый задержан, 6 октября суд постановил заключить его под стражу.

5 октября в Новосибирске по подозрению в убийстве 6-летней девочки и 11-месячного мальчика была задержана их 23-летняя мать. Причиной смерти обоих детей эксперты назвали удушение. Сама женщина пока никаких пояснений по факту произошедшего не дала.