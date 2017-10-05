В Новосибирске мать заподозрили в удушении двух собственных детей

По подозрению в убийстве двух детей в Новосибирске задержана их мать. Об этом в четверг, 5 октября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Алексей Максименко.

Он уточнил, что женщина доставлена в территориальный следственный отдел. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух малолетних, заведомо находящихся в беспомощном состоянии.

«Около 20:00 по местному времени (17:00 мск) 26-летний житель села Абрамово Куйбышевского района города Новосибирска вернулся домой с работы и обнаружил тела своих детей — 6-летней девочки и 11-месячного мальчика (...). Дома находилась только его 23-летняя жена, являющаяся матерью обоих детей», — сказал Максименко.

По его словам, основной версией преступления является убийство детей их матерью.

Между тем источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что причиной смерти обоих детей эксперты назвали удушение. Сама женщина пока никаких пояснений по факту произошедшего не дала. Решается вопрос о ее задержании.